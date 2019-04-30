خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض، وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته للشعب الجزائري الشقيق بدوام الأمن والازدهار.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني.

كما حضره من الجانب الجزائري، سفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، ومدير عام البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية محمد يرقي، ومستشار وزير الشؤون الخارجية محمد سفيان براح.