السعودية اليوم / كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود تقيم معرضها السنوي للحوسبة غداً



الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

تنظم كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود غداً، المعرض السنوي للحوسية، الذي يبرز مشروعات التخرج للطلاب والطالبات ،وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات .

ويقام على هامش المعرض الذي يستمر يومين المسابقة الخليجية الأولى للحوسبة لاختيار المشروعات المتميزة على مستوى دول الخليج العربية .

يذكر أن المعرض يفتح أبوابه أمام الزوار من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً .

// انتهى //

12:50ت م

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