السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يفتتح عددًا من المشاريع التقنية بإمارة القصيم الخميس المقبل



بريدة 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمجلس المنطقة بمقر ديوان الإمارة بعد غدٍ, عددًا من المشاريع التقنية، التي تهدف إلى تطوير قطاع تقنية المعلومات بإمارة المنطقة, تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 ومبادراتها.

وتشمل المشاريع التي سيفتتحها سموه, مشروع المبنى الذكي, ومشروع مركز التحكم والسيطرة, ومشروع مراقبة التعديات من خلال الأقمار الصناعية وطائرات الدرونز "عين الصقر", ومشروع الهواتف الرقمية.

وقدم وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبد الرحمن الوزان شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم ولسمو نائبه, على ما يقدمانه من دعم وتشجيع للمواصلة على التطوير ورفع كفاءة الأداء من خلال افتتاح المشاريع التقنية الخادمة للوطن والمواطن, مشيرًا إلى أن تلك المشاريع تأتي وفق توجيهات سمو أمير منطقة القصيم التي تؤكد دائمًا على تطوير العمل وفق أفضل المعايير التقنية التي تسعى إلى تعزيز المتابعة الإدارية وتسهيل التواصل بين المراجعين وتقديم خدمات إلكترونية فاعلة سواء للعمل الداخلي أو خدمة المراجع من موقعه دون الحضور بما يكفل له سرعة الإنجاز وجودة الخدمة المقدمة, سائلًا المولى - عز وجل - التوفيق والسداد.

// انتهى //

12:43ت م

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