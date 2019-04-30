

أبها 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

أنهت بلدية محافظة البرك على الساحل الغربي لمنطقة عسير أعمال تركيب وتشغيل 260 عمود إنارة، للطريق الرابط بين محافظتي البرك ومحايل عسير باتجاهها الشرقي على طريق البادية.

وأكد رئيس بلدية محافظة البرك المهندس عبدالله بن محمد الرياعي، أن أعمال الإنارة التي انتهت من تنفيذها بلدية محافظة البرك ممثلة في قسم الحركة والصيانة، تأتي ضمن خطة البلدية في تقديم الخدمات الشاملة لكافة المواطنين في كل اتجاهات المحافظة، مشيراً إلى أن البلدية تعمل الوقت الراهن على تزيين جميع مداخل المحافظة لإظهارها في أجمل صورة، إضافةً إلى تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية.

// انتهى //

12:37ت م

0053





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إنارة الطريق الرابط بين محافظتي البرك ومحايل عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.