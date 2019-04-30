السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يستقبل القنصل العام لجمهورية العراق



جدة 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, في مكتبه بمقر المحافظة اليوم, القنصل العام لجمهورية العراق بجدة مخلص علي رجب.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

12:36ت م

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