السعودية اليوم / "تقنية المعلومات بالسعودية للكهرباء" تحصد شهادة المؤسسة الأوربية للجودة " EFQM "



الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

حقق قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الشركة

ويأتي حصول "السعودية للكهرباء" على شهادة المؤسسة الأوربية للجودة تتويجاً لجهودها في مجال تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وما توليه لهذا الجانب من اهتمام بالغ ليس فقط في تعزيز الدور التقليدي لتقنية المعلومات في مجال صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة، بل تتعدى ذلك إلى دعم الأمن السيبراني في هذا القطاع الحيوي، ضمن العديد من الدراسات والأبحاث المهمة، توافقاً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي تسعى من خلاله إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي والقطاع الخاص برفع جودة الخدمات المقدمة.

وكانت "السعودية للكهرباء" قد تُوجت قبل عدة أشهر بجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الرابعة لفئة المنشآت الخدمية الكبيرة للمستوى الذهبي، وسلم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، الجائزة للدكتور خالد السلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة.

مما يذكر أن الشركة كانت قد حصلت على شهادة الالتزام بالتميز بتصنيف نجمتين في العام 2015م من نفس المؤسسة الأوربية، كأول جهة تحقق هذا الإنجاز في المملكة العربية السعودية.

// انتهى //

12:16ت م

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الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واسحقق قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الشركة السعودية للكهرباء شهادة معرفون بالتميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة بتصنيف أربع نجوم "EFQM-Recognized for Excellence 4 Star "، وتعد هذه الشهادة نتاجاً لجهود الشركة المبذولة في تطبيق أعلى مستويات التميز المؤسسي، كأول جهة متخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات تحقق هذه الفئة المتقدمة، والجهة الرابعة على مستوى المملكة.ويأتي حصول "السعودية للكهرباء" على شهادة المؤسسة الأوربية للجودة تتويجاً لجهودها في مجال تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وما توليه لهذا الجانب من اهتمام بالغ ليس فقط في تعزيز الدور التقليدي لتقنية المعلومات في مجال صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة، بل تتعدى ذلك إلى دعم الأمن السيبراني في هذا القطاع الحيوي، ضمن العديد من الدراسات والأبحاث المهمة، توافقاً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي تسعى من خلاله إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي والقطاع الخاص برفع جودة الخدمات المقدمة.وكانت "السعودية للكهرباء" قد تُوجت قبل عدة أشهر بجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الرابعة لفئة المنشآت الخدمية الكبيرة للمستوى الذهبي، وسلم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، الجائزة للدكتور خالد السلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة.مما يذكر أن الشركة كانت قد حصلت على شهادة الالتزام بالتميز بتصنيف نجمتين في العام 2015م من نفس المؤسسة الأوربية، كأول جهة تحقق هذا الإنجاز في المملكة العربية السعودية.// انتهى //12:16ت م0048

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