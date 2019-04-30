السعودية اليوم / اليوم الخامس من كل شهر ميلادي موعد لصرف الدعم لمستفيدي برنامج "حافز"



الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " اليوم الخامس من كل شهر ميلادي موعدًا لصرف الدعم للمستفيدين من برنامج حافز " البحث عن عمل، وصعوبة الحصول على عمل " بدلًا من التاريخ الهجري الحالي، على أن يتم صرف أولى الدفعات الشهرية بالموعد الجديد عن شهر أبريل الحالي في اليوم الخامس من مايو المقبل.

ويأتي هذا الإجراء تماشيًا مع التواريخ المتبعة في مواعيد صرف الدعم والإعانات والمعاشات الحكومية، في حين أن عدد الدفعات الشهرية للمستفيدين لن تتأثر بتغير موعد الصرف، طالما أن شروط الأهلية لا زالت متوفرة لديهم.

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11:49ت م

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