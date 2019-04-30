السعودية اليوم / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يفتتح المركز الإشرافي في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

افتتح معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند اليوم، المركز الإشرافي في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة.

وتجول الدكتور السند في المركز عقب إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، مستمعاً لشرح عن أقسامه ومهامه الإدارية والميدانية ونطاق عمله الجغرافي من مدير عام الفرع بالمنطقة، مؤكداً معاليه دعم أعمال ومناشط الفرع والحث على تفعيل الأعمال الميدانية وزيادة فاعليتها، مثمناً ما تجده الرئاسة العامة من رعاية واهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، في جميع أعمال الرئاسة العامة للقيام بالدور المطلوب منها حسب الاختصاصات، مشيداً بما يحظى به فرع الرئاسة العامة بالمنطقة من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه.

من جانب آخر تفقد معالي الرئيس العام للهيئة المركز الإشرافي بمركز أحد، مطلعاً على سير العمل وتنفيذ خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني في مرحلتها الثانية التي تهدف إلى دعم المراكز الميدانية بعدد كافٍ من الأعضاء، وإعادة تقسيم مناطق عمل المراكز الميدانية وجعلها في مراكز إشرافية، كما شاهد معاليه خطط البرامج الميدانية المنفذة وخريطة النطاقات الجغرافية التي تهدف إلى تقديم مزيد من الجهد بشكل كبير من عمل فرق الهيئة، وتكثيف حضورها الميداني مما يفعّل الجهود الميدانية ويحسّن أداءها، مع تدعيمه بالمتطلبات اللازمة من وسائل التقنية الحديثة لخدمة العمل الميداني.

// انتهى //

11:45ت م

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