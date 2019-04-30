اجتماعي / محافظ فيفا يبحث مشروعات الإسكان التنموي بالمحافظة



فيفا 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 أبريل 2019 م واس

بحث محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني، بمقر بلدية المحافظة أمس، مشروعات الإسكان التنموي، بحضور مدير الإسكان التنموي بمنطقة جازان المهندس حسن السهيمي ورئيس بلدية فيفا الدكتور سالم بن علي منيف ورئيس المجلس البلدي محمد بن جابر الفيفي وأعضاء المجلس المحلي ورئيس مركز الجوة المكلف محمد بن هادي الفيفي ومشايخ وعرائف القبائل.

وبحث الاجتماع، إيجاد أراضي مناسبة لمشروعات الإسكان وتذليل العقبات كافة التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات التنموية تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة لما يواكب رؤية المملكة 2030 وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بالحرص على تنفيذ المشروعات على الوجه الأكمل .

وأبدت الجهات المشاركة في الاجتماع تعاونها وبذل جهودها من أجل إتمام مثل هذه المشروعات التي تخدم المحافظة وأهلها وخاصة الفئات الأشد والأكثر احتياجاً من المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تمت الموافق على تشكيل لجنة للوقوف على المواقع المختارة ورفع تقارير فنية لصلاحية إمكانية إقامة مشروعات للإسكان في تلك المواقع وتذليل العقبات والتغلب على طبيعة التضاريس الجبلية وتوزيع المشروعات في المحافظة حسب الإمكانات المتوفرة في كل جهه لتشمل كل المحافظة.

// انتهى //

11:40ت م

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