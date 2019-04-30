السعودية اليوم / "بيئة نجران" تواصل مكافحة أسراب الجراد المهاجرة



نجران 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، عبر الفرق الميدانية المختصة بالرش والمكافحة، عمليات مكافحة أسراب الجراد المهاجرة.

وأوضح مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس منصور الشمراني أن فرع الوزارة اتخذ جميع التدابير من خلال الرصد الميداني، الذي اتضح من خلاله رصد دخول أعداد كبيرة من أسراب الجراد المُهاجرة في عدد من المواقع بمنطقة نجران، ومحافظة خباش، وتم مكافحتها والقضاء عليها من قبل الفرق الميدانية، مؤكداً أن أعمال الرش والمكافحة مستمرة للحد من أضرار الجراد على القطاع الزراعي.

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11:26ت م

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