

الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

يشهد صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة يوم غدٍ، الحفل الذي تُقيمه جمعية الكشافة العربية

وعبر نائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد عن شكره وتقديره لسمو محافظ المجمعة على موافقته برعاية الاحتفاء، مًشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق دعم واهتمام سموه بالعمل الكشفي والتطوعي المستمر، منوهاً بما قدمه المُكرمين وما أبدوه من جهد وتفان وكفاءة في العمل حتى استحقوا هذا التكريم.

وأشار الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي إلى أن معايير اختيار المُكرمين من القطاعات الكشفية كانت حصيلة تقييم ومعايير حددتها أمانة الجمعية لكل مناسبة أو برنامج ومن أهمها معيار القيادة والأداء والانجاز والجودة.

// انتهى //

11:19ت م

0032



الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واسيشهد صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة يوم غدٍ، الحفل الذي تُقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية ، بمدينة جلاجل تكريماً للجهات الحكومية والأهلية من شركاء النجاح، والقطاعات الكشفية المتميزة في البرامج والمشروعات المركزية للجمعية للعام 1439 1440 - هـ.وعبر نائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد عن شكره وتقديره لسمو محافظ المجمعة على موافقته برعاية الاحتفاء، مًشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق دعم واهتمام سموه بالعمل الكشفي والتطوعي المستمر، منوهاً بما قدمه المُكرمين وما أبدوه من جهد وتفان وكفاءة في العمل حتى استحقوا هذا التكريم.وأشار الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي إلى أن معايير اختيار المُكرمين من القطاعات الكشفية كانت حصيلة تقييم ومعايير حددتها أمانة الجمعية لكل مناسبة أو برنامج ومن أهمها معيار القيادة والأداء والانجاز والجودة.// انتهى //11:19ت م0032

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مُحافظ المجمعة يشهد الحفل التكريمي لجمعية الكشافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.