السعودية اليوم / محافظ شرورة يبحث سبل التعاون والتكامل مع فرع التجارة بالمنطقة



نجران 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

بحث محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف الشهري، مع مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران تركي بن راجح آل سليمان، سبل تعزيز التعاون والتكامل لتحقيق أهداف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

كما تناول اللقاء الذي عقد أمس، أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الغش والتستر التجاري، وما يسببه من أضرار بالاقتصاد الوطني، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب آلية المتابعة المستمرة لأعمال الفرع بالمحافظة، وحثه على خدمة جميع المراجعين بكل يسر وسهوله.

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11:10ت م

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