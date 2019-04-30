السعودية اليوم / أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في لقائه الأسبوعي



تبوك 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في لقائه الأسبوعي أمس، المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، وذلك في القصر الحكومي.

ورحب سموه بالجميع, متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه، حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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11:09ت م

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