السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يرعى ملتقى المكاتب التعاونية بالمنطقة الشرقية



الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

يرعى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الخميس القادم، ملتقى المكاتب التعاونية بالمنطقة الشرقية، الذي تشرف عليه الوزارة ممثلة بوكالتها لشؤون الدعوة والإرشاد، وينظمه فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، بمقر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الراكة بالخبر، بعنوان "واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحصين المجتمع من أفكار الجماعات الإرهابية المحظورة (تحصين وتطوير)".

ويهدف الملتقى إلى إبراز جهود الوزارة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تطوير أعمال المكاتب التعاونية ورفع مستوى الأداء والإنتاجية، وتحصين المجتمع من الأفكار والجماعات الإرهابية المحظورة، وتبصير الأسرة لحماية الأبناء من الانحرافات الفكرية والأفكار الضالة، ودعم قيم الانتماء والمواطنة في المجتمع، ويشارك في الملتقى نخبة من العلماء والدعاة ورؤساء مكاتب الدعوة بالإضافة إلى (500) مشارك يمثلون (27) مكتباً تعاونياً في مختلف محافظات المنطقة الشرقية.

وسيقام على هامش الملتقى أربع ورش عمل يناقش خلالها عدداً من المحاور من أبرزها: التعريف برؤية المملكة 2030 ورؤية الوزارة المنبثقة منها، ودور المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة، والتحديات الوطنية في ضوء الرؤية وكيفية تضمينها في مدخلات ومستهدفات خطط المكاتب التعاونية.

كما يناقش الملتقى واجب المكاتب التعاونية في توعية المجتمع من خطر الجماعات الضالة والأحزاب، واستخدام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في التحذير من الجماعات والأحزاب الإرهابية والدفاع عن المملكة، إضافة إلى مناقشة إقامة حملات في بيان خطر الجماعات الإرهابية والأحزاب المحظورة.

الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يأتي امتداداً للملتقيات التي وجه معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتنفيذها بمختلف مناطق المملكة ضمن الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تنفذها الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، ومحاربة الانحراف الفكري والجماعات المنحرفة، الذي يأتي في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ضمن مشروع الوزارة في مواكبة رؤية المملكة 2030.

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11:08ت م

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