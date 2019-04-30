السعودية | توقيع مذكرة تعاون بين وزارة العمل وجمعية الكشافة

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الخليج 365 - الرياض- الرياض _ فالح الدوسري
ابرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، مذكرة تعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية ، على هامش الاحتفاء بيوم اليتيم العربي الذي اقامته الوزارة يوم أمس بالرياض .
وتضمنت المذكرة التي وقعها من جانب الوزارة معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين ، ومن جانب جمعية الكشافة نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، قيام الجمعية بتسجيل وتدريب القيادات والوحدات الكشفية في الفروع الإيوائية للأيتام ، والمشاركة في المناسبات والبرامج الكشفية في الفروع الإيوائية التي تُشرف عليها وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة في المناطق والمحافظات ، والتزام الوزارة بنشر الكشافة في كافة فروعها ، وتأمين كافة متطلبات الوحدات الكشفية التابعة لها ، ودعم وتمكين مشاركة القادة الكشفيين التابعين للوكالة الذين يتم اختيارهم لتنظيم برامج الجمعية ، على ان تقوم جمعية الكشافة بتأهيل القيادات الكشفية بالوزارة ، وتقديم الدعم الفني والبرامج الكشفية المتخصصة في جميع المجالات بما في ذلك التدريب والتوعية والتنمية ، والمساهمة في تقديم الخبرات لدعم حصول منسوبي الوزارة على التأهيل الكشفي وفق سياسة تنمية القيادات الكشفية ، واعداد برامج كشفية تطويرية تًمكن منسوبي كشافة الوزارة الاستفادة منها ، والمساهمة في تقديم برامج نوعية تقنية ومهنية للقيادات والمراحل الكشفية وفق الاحتياج .
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