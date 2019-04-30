- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تخريج 1178 طالباً وطالبة بالتدريب التقني والمهني في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تخريج 1178 طالباً وطالبة بالتدريب التقني والمهني في تبوك
متابعات الخليج 365- تبوك
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك غدٍ الأربعاء، حفل تخريج متدربي الوحدات التدريبية في منطقة تبوك، البالغ عددهم 1178 خريجًا وخريجة لهذا العام التدريبي، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك.
وأعرب المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري، عن شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته الحفل، وعده حافزًا للخريجين، مشيرًا إلى أن حضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمعنى الدكتور أحمد بن فهد الفهيد دلالة على حرصه على أنشطة وبرامج قطاعات المؤسسة المختلفة.
وقال المطيري : ” إن هذه الكوكبة من خريجي وخريجات التدريب التقني والمهني بالمنطقة سيلتحقون في سوق العمل بعد أن أكملوا متطلبات التدريب اللازمة للتخرج بدرجة بكالوريوس الكلية التقنية وآخرون بدرجة دبلوم الكلية التقنية وقسم ثالث لحصولهم على دبلوم المعاهد الثانوية الصناعية “.
وهنأ المطيري الخريجين والخريجات وأولياء الأمور بهذه المناسبة ،معربًا عن الشكر الجزيل لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بقطاع التدريب التقني والمهني في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تخريج 1178 طالباً وطالبة بالتدريب التقني والمهني في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.