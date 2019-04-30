تخريج 1178 طالباً وطالبة بالتدريب التقني والمهني في تبوك

2019-04-30

متابعات الخليج 365- تبوك

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك غدٍ الأربعاء، حفل تخريج متدربي الوحدات التدريبية في منطقة تبوك، البالغ عددهم 1178 خريجًا وخريجة لهذا العام التدريبي، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك.

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وأعرب المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري، عن شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته الحفل، وعده حافزًا للخريجين، مشيرًا إلى أن حضور ‏معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمعنى الدكتور أحمد بن فهد الفهيد دلالة على حرصه على أنشطة وبرامج قطاعات المؤسسة المختلفة.

وقال المطيري : ” إن هذه الكوكبة من خريجي وخريجات التدريب التقني والمهني بالمنطقة سيلتحقون في سوق العمل بعد أن أكملوا متطلبات التدريب اللازمة للتخرج ‏بدرجة بكالوريوس الكلية التقنية وآخرون بدرجة دبلوم الكلية التقنية وقسم ثالث لحصولهم على دبلوم المعاهد الثانوية الصناعية “.

وهنأ المطيري الخريجين ‏والخريجات وأولياء الأمور بهذه المناسبة ،معربًا عن الشكر الجزيل لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بقطاع التدريب التقني والمهني في المنطقة.