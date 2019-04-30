أمير تبوك يناقش مع المواطنين المجالات الخدمية والتنموية بالمنطقة

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في لقائه الأسبوعي مساء أمس المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، وذلك في القصر الحكومي.

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ورحب سموه بالجميع وتناول في حديثه للمواطنين العديدَ من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه، حضر اللقاء وكيلُ إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.