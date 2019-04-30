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في مثل هذا اليوم.. طرد اليهود وانتحار هتلر وتنصيب أول رئيس أمريكي
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.
ويُخلد العالم، اليوم الموافق 30 أبريل، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.
طرد اليهود
في مثل هذا اليوم عام 1563، أمر الملك تشارلز السادس بطرد جميع اليهود من فرنسا، وذلك بسبب التكتلات والمؤامرات التي اتبعوها أثناء حكمه.
تنصيب أول رئيس أمريكي
في مثل هذا اليوم عام 1789، تم تنصيب جورج واشنطن كأول رئيس للولايات المتحدة، بعد أن تم انتخابه وفقًا للدستور الأمريكي في ذلك الوقت.
صفقة لويزيانا
في مثل هذا اليوم عام 1803، زاد حجم أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن اشترت لويزيانا من فرنسا في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون دولار بمطلع القرن التاسع عشر.
تحالف الحرب العالمية
في مثل هذا اليوم عام 1930، تم الإعلان عن تحالف القوات السوفيتية مع بريطانيا وفرنسا، وذلك استعدادًا لمواجهة أطماع بعض القوى في أوروبا، وعلى رأسها الحزب النازي.
انتحار هتلر
في مثل هذا اليوم عام 1945، أقدم الزعيم النازي أدولف هتلر على الانتحار بعد تأكده من هزيمة قواته في برلين والمعاقل الأخرى.
وانتحر هتلر برفقة زوجته إيفا براون، والتي كان قد أعلن عن زواجه بها قبل يوم واحد من الانتحار، ليخلفه كارل دونيتز في الرئاسة.
احتلال سفارة إيران
في مثل هذا اليوم عام 1980، سيطر عدد من العناصر على السفارة الإيرانية في بريطانيا، ودام ذلك حتى 5 مايو، بواسطة 6 مسلحين من الجبهة العربية لتحرير الأحواز.
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