لأهالي نجران.. احذروا موجة غبار تستمر لعدة ساعات

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تشمل محافظة حبونا، ويدمة، وبدر الجنوب وتمتد إلى نجران والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف، نجران) وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة.