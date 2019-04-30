استياء أهالي الباحة بسبب تفاوت قيمة الفواتير.. متحدث المياه يعلق

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :

يشكو أهالي منطقة الباحة من تفاوت في قيمة فواتير المياه، فيما علق المتحدث باسم مياه الباحة بقوله إن الاستهلاك يختلف من عميل إلى آخر بناءً على الاستهلاك وعدد الوحدات للعقار

وقال سعيد عبدالرحمن الزهراني لـ”متابعات الخليج 365“، إن عدم ثبات قيمة الفواتير شيء يثير الاستغراب، فأصبحنا لا نعلم ما الذي يحدث في مياه الباحة.

وأضاف أن القراءة إما أن تكون تخمينية أو يوجد خلل بالعداد، وهو لم يوضع إلا للفصل بين متابعات الخليج 365 ومقدم الخدمة، ويرى أن شركات المياه قد أفرطت في تقديرها للاستهلاك خلال الشهر المنقضي.

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وتابع: أتمنى أن تطرح هذه المعاناة على المسؤولين في مياه الباحة لنستبين مبرراتهم حول مقدار التقدير للصرف والمبلغ وكذلك القراءة الصحيحة للعداد إذا كان العداد مستجيباً لما ينساب من خلاله من ماء إن كان العداد صالحاً لقراءة الكميات.

بدوره أوضح المتحدث الرسمي لمياه الباحة الأستاذ أحمد جاليه لـ”متابعات الخليج 365“، بخصوص تفاوت قيم الفواتير، نفيدكم أن الإصدار لدينا بمنطقة الباحة كان يُحسَب بالاستهلاك المثيل، ومن بداية عام ٢٠١٩ أصبح الإصدار بالاستهلاك الفعلي، وقد يتفاوت الاستهلاك من عميل إلى آخر بناءً على الاستهلاك وعدد الوحدات للعقار.

وأضاف: “نهيب بجميع العملاء بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم وبعقاراتهم، حيث إن عدد الوحدات يساهم في تقليل قيمة الفاتورة، وتعمل الإدارة حالياً لاستبدال العدادات القديمة إلى عدادات إلكترونية وربطها بأنظمة إلكترونية لزيادة رضاء العملاء”.

وتابع جاليه أنه في حال وجود اعتراض على فواتير استهلاك المياه بإمكان العميل تقديم الاعتراض من خلال مراجعة إدارات خدمات العملاء ليتم مراجعة وتدقيق الفاتورة وبناء عليه يبلغ العميل بصحة الفاتورة أو تعديلها إذا اتضح وجود ملاحظة بها.