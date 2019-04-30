شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر السلامة والصحة المهنية: «الثقافة الوقائية» تسهم في خفض إصابات العمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

اختتمت أمس (الاثنين)، أعمال مؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي عقدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض على مدى يومين، بهدف رفع التوعية بمفهوم السلامة والصحة في بيئة العمل، ونشر ثقافة الوقاية، بما يُسهم في تعزيز حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وبما ينعكسُ إيجاباً على خفض تكاليف إصابات العملِ، وتعزيز كفاءة المنشآت.

Advertisements

وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر استعراض توصيات المتحدثين في جلسات الحوار وورش العمل، من مختصين وخبراء في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث أوصى المتحدثون بأهمية التزام المنشآت والعاملين بالمتطلبات النظامية المتعلقة بلوائح السلامة والصحة المهنية التي تصدرها الجهات ذات العلاقة، وحث المنشآت على التحول المؤسسي نحو نظم إدارة السلامة والصحة المهنية.

وأوصى المتحدثون أيضا بتفعيل إجراءات السلامة للمشاريع الإنشائية بهدف التحكم والسيطرة على المخاطر المصاحبة لهذه الأعمال، وإدراج مؤشرات السلامة والصحة المهنية من ضمن مؤشرات الأداء، ووضع إجراءات تفصيلية للتعامل مع المخاطر العالية وتطبيق مفهوم هرم السلامة للتحكم بالمخاطر عموما والعالية خصوصاً.

كما أوصوا بأهمية تعزيز دور المرأة في مجال السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى حث المنشآت على البحث عن المشورة والتوجيه من أخصائي الطب المهني المؤهلين وذوي الخبرة، وتشخيص العاملين بشكل دوري للكشف عن أي ضغوطات سلبية تتعلق بالعمل، وكذلك تفعيل مفهوم إدارة المخاطر كأداة أساسية لتحسين ممارسات السلامة والصحة المهنية، وتوثيق حوادث الصيانة الدورية للمصافي في حال وقوعها وتبادل المعرفة والخبرات مع المنشآت الأخرى لنقل الدروس المستفادة.