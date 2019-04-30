شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه: أمطار على «الباحة».. وغبار على «نجران» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المندق، وبلجرشي، والعقيق والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً. من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الثلاثاء)، من تكون سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تشمل محافظة حبونا، ويدمة، وبدر الجنوب وتمتد إلى نجران والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً. هذا ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.