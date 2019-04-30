شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على المرتفعات.. وطقس مستقر على المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف، نجران)، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي، وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.