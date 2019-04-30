إزالة مظلات المركبات في أحياء الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أزالت أمانة الطائف أكثر من 38 مظلة مخالفة، وذلك خلال حملة ميدانية شملت عددا من الأحياء بالطائف لرصد مظلات السيارات العشوائية المخالفة، والتي تستحوذ على مساحات من الشوارع بشكل غير نظامي، مسببة تشويات للمظهر العام ومؤثرة على الحركة المرورية.

وأكدت الأمانة أن الحملة شملت حي الوسام والأحياء المجاورة داخل نطاق غرب الطائف، وسيجري توسيع الحملة لجميع الأحياء بالمحافظة خلال الفترة المقبلة للحد من استغلال الشوارع والأرصفة وتشويه المظهر العام.

وبينت أن المراقبين يرصدون هذه المخالفات في الأحياء السكنية وينذرون ملاك المنازل المخالفين بضرورة إزالة هذه المظلات وإمهالهم فترة زمنية كافية لإنهاء وإزالة هذه المخالفة، وفي حال عدم تجاوبهم ستجري الإزالة الفورية من خلال فرق عمل ميدانية تتولى أعمال الإزالة للمظلات المقامة أمام المنازل أو في الأراضي السكنية البيضاء، إضافة إلى إزالة كل الإنشاءات المخالفة التي تعترض مسارات المشاة والمركبات.