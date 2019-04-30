ولي العهد يبحث الشراكة الاستراتيجية الواعدة مع اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو، أمس الأول، العلاقات السعودية اليابانية، ومجالات الشراكة الاستراتيجية الواعدة بين البلدين الصديقين وفقا لمبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بقمة مجموعة العشرين.

كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى السعودية تسوكاسا إيمورا، وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية اليابانية.