شركة تطوير تدعو الراغبين إلى سرعة التسجيل في النقل المدرسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي أولياء الأمور الراغبين في استفادة أبنائهم الطلبة في التعليم العام من خدمة النقل المدرسي خلال العام الدراسي المقبل 1440 /‏ 1441 إلى المبادرة بالتسجيل في الخدمة من الآن، بهدف ضمان الحصول على المقاعد المخصصة التي ستوفر لأبنائهم نقلا مريحا وآمنا إلى مدارسهم طوال العام.

وأوضحت الشركة أنها حرصت بالتعاون مع إدارات التعليم في جميع مناطق المملكة على تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الطلاب والطالبات في الخدمة، حيث أتاحت لأولياء الأمور طريقتين للتسجيل، وذلك إما عن طريق موقع نظام «نور» الالكتروني التابع لوزارة التعليم (https:/‏/‏noor.moe.gov.sa/‏NOOR/‏Login.aspx)، أو من خلال مراجعة مكاتب المشرفين والمشرفات على خدمة النقل المدرسي داخل المدارس الحكومية المشمولة، منوهة بأن تقديم الخدمة سيقتصر فقط على الطلبة المسجلين، وأنه سيجري استبعاد من لم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم يحدث البيانات المطلوبة عند تغيير ولي الأمر موقع منزله.

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وبينت الشركة أنه وبعد تسجيل الطالب أو الطالبة في الخدمة، ستدرس المدرسة الطلب، وتبليغ ولي الأمر بالقبول أو الرفض عبر نظام «نور».

وفي حال قبول الطالب أو الطالبة في الخدمة، يتم إلحاقهم بالحافلات بعد تزويدهم ببطاقات الصعود، لتنطلق بعدها خدمة نقل الطلبة إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد، متمتعين بجمع عوامل الراحة والأمان والموثوقية العالية على مدار العام.

معايير الاستحقاق في النقل: