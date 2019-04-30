التعليم تفتتح أولى حضانات الأطفال لمنسوباتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أطلقت وزارة التعليم بالشراكة مع شركة تطوير للمباني أمس الحضانة الأولى لأطفال موظفات الوزارة، بحضور وكيل الوزارة للتعليم الموازي الدكتورة هيا العود وعدد من القيادات التعليمية بالوزارة.

وتعد هذه الحضانة إحدى مخرجات مبادرة تطوير برامج الحضانات ورياض الأطفال الهادفة إلى زيادة عدد الحضانات في مقار عمل الموظفات، لخدمة الأمهات العاملات في مقر وزارة التعليم، كما سيضيف افتتاحها نتائج ملموسة لمخرجات عملهن وتحقيق الأمن والأمان للطفل، وبناء شخصية متوازنة في جميع المجالات النمائية.

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وكانت شركة تطوير للمباني قامت بأعمال التجهيز لمبنى الحضانة بمقر وزارة التعليم بالرياض، والتي ستستقبل الأطفال من سن شهر حتى ثلاث سنوات فقط بمقر الوزارة، وتعد هذه الحضانة المشروع الأول في مرحلة ما قبل التعليم الأساسي الذي تتولى «تطوير للمباني» إنجازه.

وتم استقطاع مبنى الحضانة من موقع عمل الموظفات بالوزارة لتسهيل الخدمة للموظفة، وتقدم الحضانة الخدمة للأطفال الرضع والدارجين من عمر شهر حتى ثلاث سنوات عبر برنامج تربوي تعليمي يحقق للطفل المهارات المطلوبة في جميع المجالات المعرفية والعاطفية والاجتماعية والجسمية واللغوية.

وتأتي هذه المبادرة من شركة تطوير انسجاما مع ما تؤكده السياسات الوطنية الداعمة لحقوق الطفل وللمرأة العاملة التي تضمن رعاية الطفولة بما يتناسب مع الخصائص العمرية والحاجات النمائية.

وتعمل وزارة التعليم على تنفيذ مشاريعها الداعمة للانتشار والتوسع الكمي للحضانات ورياض الأطفال، وذلك انطلاقا من أهمية دعم الاستقرار النفسي للمرأة العاملة ومساندتها في مهامها الوظيفية.