«الحبوب» تستورد 620 ألف طن قمح صلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد لهذا العام (2019) بكمية 620 ألف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس في تصريح أمس أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الثانية المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بواقع 10 بواخر موزعة على 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 370 ألف طن، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 250 ألف طن.

وأفاد بأنه جرت دعوة 21 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب، تقدمت منها 13 شركة للمنافسة على الكمية المطروحة، وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية وتمت الترسية على 5 شركات عالمية، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الالكتروني.

الدفعة الثانية من القمح المستورد

الكمية620 ألف طن

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المنشأ

الاتحاد الأوروبي، أستراليا، الأمريكتان

التسليم

يوليو - سبتمبر 2019

وسائط النقل

10 بواخر

الوصول