إلغاء ترخيص شركة استقدام و4 مكاتب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص شركة استقدام لارتكابها مخالفات لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وذلك وفق قرار اللجنة المختصة في النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها.

وقررت الوزارة إلغاء 4 مكاتب استقدام، إضافة إلى إيقاف الخدمات عن مكتب استقدام والتوصية بعدم التجديد له، والسحب من الضمان البنكي في حال عجزه عن سداد التزاماته مع العملاء، إضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة له من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن قرارات الإلغاء تأتي امتدادا لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام، حيث جرى خلال العامين الماضيين إلغاء ترخيص 31 مكتب استقدام، وإلغاء ترخيص شركة استقدام، بينما تم سحب الضمان البنكي من 14 مكتب استقدام لحين سداد حقوق العملاء، نتيجة ارتكاب مخالفات عدة، منها: منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته العقدية مع عملائه.

إلغاء التراخيص:

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شركتان

l 35 مكتبا

سحب من الضمان:

l 15 مكتبا

أبرز المخالفات: