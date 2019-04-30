32 فريقا تترقب قرعة بطولة نخبة المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تجري اليوم بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة قرعة بطولة نخبة لدوري المدارس (32 فريقا) لمرحلتي المتوسطة والثانوية المتأهلة من تصفيات المناطق. وستلعب البطولة من 4 رمضان وحتى 19 منه، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية. وكانت فرق مدارس المرحلة المتوسطة، أبي بن كعب (المجمعة)، والحسين بن علي (الليث)، وابن هشام (المدينة المنورة)، وسلمان الفارسي (حفر الباطن)، والمثنى بن حارثة (عنيزة)، والخندق (عسير)، وآل موسى (الباحة)، والإمام خلف (نجران)، وأبوبكر الصديق (جازان)، ودومة الجندل (الجوف)، اليعقوبي (الأحساء)، وأبوبكر الصديق (تبوك)، والجزيرة (الطائف)، وأبي تمام (حائل)، ورفحاء المتوسطة (الحدود الشمالية)، والرازي (جدة)، قد تأهلت إلى النخبة، فيما تأهلت على مستوى المرحلة الثانوية، مدارس قرطبة (الرياض)، ومؤتة (مكة المكرمة)، والمأمون (المدينة المنورة)، والملك فيصل (حفر الباطن)، ومنارات القصيم (القصيم)، وعبدالله بن مسعود (بيشة)، ورغدان (الباحة)، والغزالي (نجران)، والحقو (جازان)، وابن باز (الجوف)، والهفوف (الأحساء)، والأبناء الرابعة (تبوك)، والطائف (الطائف)، والحسن البصري (الحدود الشمالية)، وبقعاء (حائل)، والأقصى الأهلية (جدة).



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