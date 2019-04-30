أمير الباحة يستقبل رئيس مسؤولي الحجاز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الباحة

استقبل أمير منطقة الباحة حسام بن سعود أمس رئيس مجلس إدارة نادي الحجاز عبدالله البكيري، وأعضاء هيئة الشرف، وذلك لتقديم ملف الترشح لمنصب رئيس هيئة أعضاء الشرف وتنمية وتطوير النادي في كل الجوانب الإدارية والفنية والمجتمعية.

ونوه أمير المنطقة بما تحظى به الأندية الرياضية من دعم ورعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة، ما أسهم في رفع مستوى الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات، مباركا للنادي مبادراته وجميع الأفكار والمقترحات المقدمة والبدء في تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها الإمارة.