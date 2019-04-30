شكوك حول مستقبل لوكاكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ لندن اعترف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بأنه ليس متأكدا من استمراره ضمن صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم في الموسم المقبل. وواجه لوكاكو صعوبة في البقاء ضمن التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة مديره الفني الجديد أولي جونار سولسكاير، الذي يفضل عادة إشراك ماركوس راشفورد في الهجوم.



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