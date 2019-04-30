السقوط أمام فايكانو يغضب زيدان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صب المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان غضبه على لاعبيه بعد الهزيمة المفاجئة على ملعب رايو فايكانو بهدف دون رد أمس الأول بالدوري الإسباني.

وانتقد زيدان أداء لاعبيه، مؤكدا أنهم لم يقوموا بأي من المهام المكلفين بها، لكنه لم يعف نفسه من تحمل مسؤولية الهزيمة أيضا.

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وقال زيدان «كل شيء سار بشكل خاطئ، سواء في الالتحامات أو بناء الهجمات، لم نقم بأي من المهام التي علينا القيام بها».

وأوضح «لا يوجد تفسير لما يحدث معنا، يتبقى لنا 3 مباريات هذا الموسم، هذا الموسم للنسيان».

وأشار «أنا صامد، وعلي أن أتحمل هذه اللحظات العصيبة، لكن لا يمكننا أن نستمر على هذا النهج».

ويحتل فايكانو المركز الثاني من القاع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن منطقة الأمان مع تبقي 3 مباريات فقط على نهاية الموسم، مما يعني أن هزيمة الريال جاءت على يد فريق اقترب بشدة من الهبوط للدرجة الثانية.