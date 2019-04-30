الهولندي كويبرس حكما لبرشلونة وليفربول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برشلونة

كلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحكم الهولندي بيورن كويبرس بإدارة المباراة بين برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي المقررة على ملعب «كامب نو» ببرشلونة غدا في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ولم يتول كويبرس إدارة أي مباراة لبرشلونة منذ موسم 2016 / 2017، حيث كانت آخر مباراة أدارها للفريق، التي انتهت بالتعادل السلبي مع يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الثمانية بدوري الأبطال.

وقبلها بعام واحد، كان قد أدار المباراة التي انتهت بتعادل برشلونة مع روما الإيطالي 1 - 1 في دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.

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وفي موسم 2012 / 2013 ، أدار كويبرس مباراتين لبرشلونة شهدتا خسارته أمام سلتيك 1 - 2 في دور المجموعات بالبطولة الأوروبية وتعادله مع باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية.

وفي إجمالي المباريات التي أدارها كويبرس لبرشلونة في دوري الأبطال، حقق الفريق انتصارين مقابل 4 تعادلات وهزيمة واحدة.

أما ليفربول، فقد شهد سجل مبارياته التي أدارها كويبرس انتصارين وتعادلا واحدا في دوري الأبطال إلى جانب انتصارين في الدوري الأوروبي.

وفي مباراة الأربعاء، سيعاون كويبرس، مواطناه ماريو ديكس وإرفين زاينسترا، وحكم الفيديو داني ماكيلي ومساعده بول فان بوكيل.