تغيير نظام السوبر وكأس ملك إسبانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ مدريد

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم، في اجتماعها غير العادي أمس بأغلبية كاسحة على النظام الجديد لبطولتي كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا لموسم 2019 /‏ 2020.

وشهدت الجمعية العمومية موافقة 91 عضوا، واعتراض عضوين فقط، وامتناع عضو واحد فقط عن التصويت على تعديل نظام بطولة كأس الملكن والتي يشارك فيها 116 ناديا.

ووافق أعضاء الجمعية العمومية بأغلبية كاسحة على أن تقام أدوار البطولة التي تنطلق في منتصف ديسمبر المقبل وحتى المباراة النهائية في 18 أبريل 2020 بنظام مباراة واحدة حاسمة في كل الأدوار حتى المربع الذهبي.

Advertisements

كما وافقت الجمعية العمومية على أن تقام المباراة في كل من هذه الأدوار على ملعب الفريق الذي ينشط في درجة أدنى بالدوري الإسباني. وفي حال كانت المواجهة بين فريقين من نفس الدرجة بالدوري الإسباني، تقام المباراة على ملعب الفريق الذي تضعه القرعة كطرف أول للقاء.

كما وافقت الجمعية العمومية على أكثر من تعديل فيما يتعلق بالسوبر الإسباني حيث جرى نقله من أغسطس 2019 إلى يناير 2020، وأن يقام خارج إسبانيا وبنظام «دورة رباعية».

ووافقت الجمعية العمومية، التي لم تحدد مكان إقامة البطولة حتى الآن، على أن تقام مباراتا المربع الذهبي في هذه الدورة الرباعية يومي 8 و9 يناير 2020، فيما يقام النهائي في 12 من الشهر نفسه.

ونال هذا الاقتراح موافقة 94 من أعضاء الجمعية العمومية، ومعارضة اثنين فقط، كما امتنع عضوان عن التصويت.