رقم فريد لنابري بالبوندسليجا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ نورنبرج انضم نجم بايرن ميونخ سيرج نابري إلى قائمة محدودة للاعبين الذين سجلوا 10 أهداف في 3 مواسم متتالية بالدوري الألماني مع 3 أندية مختلفة، حيث رفع رصيده إلى 10 أهداف مع البايرن في البوندسليجا هذا الموسم، ليصبح ثالث لاعب يسجل 10 أهداف على الأقل في 3 مواسم متتالية بالدوري مع 3 أندية مختلفة، وأول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ 3 عقود، حيث سبقه إيرفن كوشتيده (من 1974 إلى 1977) ويورجن فيجمان (من 1985 إلى 1988) . وسجل نابري 11 هدفا لفيردر بريمن قبل موسمين، و10 أهداف لهوفنهايم الموسم الماضي.



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