عطل الكتروني يكدس الركاب في مطارات أستراليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كانبرا أدى عطل في أنظمة البوابات الالكترونية في جميع المطارات الدولية بأستراليا إلى تكدس الركاب المغادرين والقادمين. Advertisements وقالت قوات الحدود الأسترالية، المسؤولة عن الهجرة والأمن الجمركي، إنها تعمل على إصلاح «عطل أنظمة تكنولوجيا المعلومات». وجاء في بيان لقوات الحدود الأسترالية أنه جرى نشر موظفين إضافيين من قوات الحدود الأسترالية لإنهاء إجراءات الركاب وتقليل زمن التأخير إلى الحد الأدنى، وتشجيع الركاب على الوصول إلى المطارات مبكرا لإتاحة مزيد من الوقت من أجل إنهاء الإجراءات. ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا لطوابير الانتظار الطويلة في المطارات بجميع أنحاء أستراليا.



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