رائحة مخدر تطيح بسائحين فرنسيين في نيوزيلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ولنجتون

قادت رائحة المخدرات الشرطة في نيوزيلندا للقبض على سائحين فرنسيين كانا يقودان سيارة مليئة بمخدر الحشيش.

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ويواجه السائحان الفرنسيان (27 و23 عاما) اتهامات بحيازة المخدرات بعد ضبط كميات غير متوقعة من الحشيش في السيارة.

وقال السيرجنت ستيف وات لصحيفة «نيوزيلاند هيرالد» إن أحد الأفراد اتصل أمس الأول بالشرطة في مدينة كوينزتاون السياحية للإبلاغ عن سيارة تنبعث منها رائحة مخدر الحشيش، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 4ر2 كجم من الحشيش المعبأ في أكياس سعة كل منها أوقية واحدة تقدر قيمتها السوقية بنحو 33 ألف دولار أمريكي.

وقال وات إن العثور على هذه الكمية أمر غير معتاد وغير متوقع في بلدة منتجع الألب في ساوث إيلاند المشهورة بممارسة رياضات المغامرة.