ألمانيا تخطط لحظر تصدير النفايات البلاستيكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسعى ألمانيا إلى تطبيق حظر عالمي على تصدير النفايات البلاستيكية التي لم تفرز ويصعب إعادة تدويرها.

وتأتي هذه المساعي على خلفية تقارير تواردت أخيرا بشأن التخلص من النفايات البلاستيكية في دول مثل ماليزيا أو إندونيسيا التي تصدر إليها شركات ألمانية أيضا نفايات.

وقالت وزيرة البيئة الاتحادية سفينيا شولتسه، في مستهل مفاوضات دولية في جنيف أمس إن ألمانيا تعول على إمكانية السماح بتداول حر على مستوى العالم لمخلفات بلاستيكية لا تزال نظيفة وغير مختلطة، فحسب. وأضافت «هدفي حظر التصدير للنفايات البلاستيكية التي لم تفرز».