السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس
أعلنت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية أمس أن تنوع الأنظمة حول العالم معرض للانهيار، ولفتت إلى أن هذا يهدد البشرية بالدرجة نفسها التي يشكلها الاحتباس الحراري.
وقال روبرت واتسون في افتتاح الجلسة العامة للهيئة، في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافية (يونسكو) بشأن التنوع البيولوجي، إنه يجب على جميع الناس تحمل المسؤولية عن أعمالهم.
ويتجمع وفود من أكثر من 130 دولة في باريس للمشاركة في مناقشات الهيئة بشأن نتائج تقرير عالمي حول الطبيعة.
يذكر أن هذا الجهد يهدف إلى تطوير موقف جماعي بشأن التنوع البيولوجي، بما في ذلك من مشكلات وحلول محتملة، على غرار الوثائق التي أعدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
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