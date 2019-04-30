ضبط 36 طنا من البهارات منتهية الصلاحية في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

في حملة استباقية قبل دخول رمضان المبارك، ضبطت بلدية المليساء الفرعية بأمانة محافظة جدة مستودعا مخالفا يحوي كميات كبيرة من البهارات وتوابل الأطعمة منتهية الصلاحية، قدرت بنحو 36 طنا.

ونفذت الأمانة الحملة بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية بوكالة الخدمات وفرع وزارة التجارة، على مستودعات المواد الغذائية بأحياء الخمرة، من أجل حماية أمن وسلامة الغذاء بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس أحمد الزهراني أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط نحو 1671 كيسا وكرتونا من البهارات المتنوعة منتهية الصلاحية، إضافة لـ 2880 عبوة زعفران غير صالح للاستهلاك، وصادرت موازين ومكائن أختام تواريخ وخياطة أكياس يدوية، مبينا أن المستودع المخالف يعمل بدون اشتراطات صحية.