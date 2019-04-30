904 مخالفات سجلتها هيئة الأرصاد على منشآت منطقة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أنهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس المرحلة الثالثة من حملة 1001 منشأة بمنطقة مكة المكرمة، بزيارة 1255 منشأة، مسجلة 904 مخالفات.

وأكد مدير عام إدارة الالتزام البيئي المشرف على الحملة، المهندس سليمان السنقوف أن الحملة اعتمدت على كوادر وطنية مؤهلة بالإمكانات الحديثة كافة للعمل على الرصد وحماية البيئة، مشيرا إلى أن فرق التفتيش عملت على التحقق من التزام المنشآت بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، حتى لا تؤثر على صحة العاملين فيها بشكل مباشر وعلى المواطنين بشكل عام، والبحث عن أي مشاكل بيئية في أي موقع للتأكد من سلامة البيئة المجاورة للمنشآت، من خلال تكثيف أعمال التفتيش البيئي بالنظام الالكتروني على 1001 منشأة، وتقديم الدعم والإرشادات في مجالات التحكم في التلوث وطرق المعالجة، لافتا إلى أن الهدف الرئيس للحملة رفع مدى الالتزام البيئي لدى المنشآت وليس فقط إيقاع العقوبات.

Advertisements

وأكد السنقوف أن الحمة استهدفت ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى منطقة مكة المكرمة.

يذكر أن الهيئة أطلقت المرحلة الأولى من حملة 1001 بالعاصمة الرياض، وانتقلت في مرحلتها الثانية إلى المنطقة الشرقية.

المخالفات المرصودة: