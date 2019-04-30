جامعة الأمير سطام تنفذ برنامجا صيفيا لطلاب الثانوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - السيح
أقرت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وإدارة تعليم الخرج إقامة برنامج صيفي للغة الإنجليزية لطلاب المدارس الثانوية بقطاعي التعليم في السيح والدلم، وذلك بدءا من الأحد 27 / 10 / 1440.
ويهدف البرنامج الذي تنفذه عمادة السنة التحضيرية بالجامعة إلى تعزيز مهارات الطلاب في اللغة الإنجليزية، والتركيز على مهارتي المحادثة والاستماع لدى الطلاب المتوقع تخرجهم والتحاقهم بالجامعة في برنامج السنة التحضيرية للعام الجامعي المقبل 1441هـ.
ويشارك في تنفيذ البرنامج نخبة من المحاضرين من المتحدثين الأصليين للغة الإنجليزية.
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