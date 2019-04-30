دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الحصيني: ارتفاع الحرارة عن «المعدل السنوي» بعدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ لتُصبح أعلى من المعدل السنوي لها في هذه الفترة.

وكتب الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «بإذن الله يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة من 7 إلى 12 درجة مئوية، عما هي عليه الأيام السابقة على معظم المناطق؛ لتصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام، وهو ناتج عن تقدم كتلة دافئة».

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع وصول درجة الحرارة العظمى إلى ما بين 35 إلى 42 مئوية على معظم المدن عدا المصايف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت - في تقريرها عن طقس اليوم الثلاثاء - أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات «جازان وعسير والباحة» تمتد إلى الطائف وإلى أجزاء من منطقة نجران.

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وأشارت هيئة الأرصاد - في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني - إلى أن الطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة.

أما حالة البحر الأحمر، فقالت هيئة الأرصاد، إن حركة رياحه السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وعن حالة الخليج العربي، أكدت الهيئة أن حركة رياحه السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل «مكة المكرمة» أعلى درجات الحرارة بـ40 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة على «أبها وطريف» بـ16 درجة.