الداخلية: مصوِّر مشهد الأطفال في سباق الشهداء ارتكب خطأ غير مقصود

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أكدت وزارة الداخلية أن ما تضمنه المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشهد لبعض المشاركين في سباق الوفاء، لم يكن مقصودا من مصوره.
وقالت الوزارة في بيانها «تعقيبا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تغطية سباق الوفاء الخامس لشهداء الواجب المقام في محافظة جدة مساء الخميس الماضي، والذي نظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، وحيث تم استجلاء حقيقة ما أثير بشأن مشهد لبعض المشاركين بهذا الخصوص (...) تبين أنه خطأ لم يكن لدى مصور هذا المشهد قصد، فيما تم تفسيره لهذه اللقطات..».
منظمة الصحة العالمية تنصح الأباء بكمية الوقت الذي يفترض أن يقضيه الأطفال أمام الشاشات
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منظمة الصحة العالمية تنصح الأباء بكمية الوقت الذي يفترض أن يقضيه الأطفال أمام الشاشات
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وشددت وزارة الداخلية على أن جميع المشاركين في هذه الفعالية متسابقين ومصورين، والحضور هم أبناء وطن واحد لا تمييز بينهم.
من جانبه التقى وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف عددا من الأطفال المشاركين في سباق الوفاء للشهداء الخامس الذي أقيم في جدة
وكان وزير الداخلية وجه بالتحقيق في ما قام به أحد مشاهير تطبيق سناب شات في إحدى المناسبات الخاصة بشهداء الواجب.
كما وجّه وزير الداخلية دعوة لبنات وأبناء الشهداء لاستقبالهم بداية الأسبوع المقبل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.