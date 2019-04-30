شاهد.. أسراب الجراد تغطي سماء نجران

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة ما زالت أسراب الجراد تغطي سماء منطقة نجران منذ يوم أمس الأحد. وأثارت كثرة الجراد الأهالي ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بإبادته وسرعة مكافحته، قبل أن يقضي على المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي. ويعتبر الجراد نوعاً من حشرات الجنادب التي تمتلك أرجلاً خلفية قوية تساعدها على القفز، ويطلق على الاثنين معًقيقي، وهناك ما يقرب من 18 ألف نوع من الجندب في العالم، وهي حشرات آكلة للنبات تستطيع القفز إلى 20 مرة أطول من جسمها، ويبلغ طول الجرادة الناضجة بين 3 إلى 13سم، ويقضي الجراد على المحاصيل الزراعية خلال فترة قصيرة، خاصة إذا كانت أعداده كبيرة، ولم تتم مكافحته مبكراً. إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO

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