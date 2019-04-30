، بالصور .. سقوط حفار عملاق فتح "بوابة الجحيم" في تركمانستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصور بريطاني تمكن من رصد الفوهة كاملة

بين أصوات احتراق الغاز الصاخبة واحتدام نيرانها، لن تستغرب سبب تسمية هذه الفوهة في تركمانستان بـ "بوابة الجحيم".. فيبقى السؤال، كيف تكونت هذه الفوهة المشتعلة قبل 40 عاماً؟

وحسب موقع CNN بالعربية، كانت الفوهة، التي يبلغ عُمقها 25 متراً، في الأساس مشروع منجم غاز طبيعي روسي، ولكن بعد سقوط حفارة الغاز الطبيعي في "بوابة الجحيم"، اشتعلت فتحات الغاز ولم تنطفئ منذ ذلك اليوم.

المصور البريطاني

ولطالما سمع المصور الصحفي البريطاني جيليس كلارك؛ عن فوهة "Dervaza Gas Crater"، الأمر الذي زرع بداخله الكثير من الفضول نحوها. ووصول كلارك إلى تركمانستان قبل الوقت المحدد، حتى ينجز بعضاً من أعماله الخاصة، قد سنح له الفرصة لعدم تفويت النيران التي تتوهج في الصحراء ليلاً.

وبمساعدة أحد الأشخاص المحليين، تمكن المصور الصحفي من خوض هذه "المغامرة" في نوفمبر الماضي، حيث كان الجو بارداً للغاية، ولكن الحفرة كانت كفيلة بأن تبعث على الدفء.

رصد الفوهة كاملة

ولم تخلُ رحلة تصوير كلارك من التحديات.. فبعيداً عن حرارة الفوهة المرتفعة، كان من الصعب رصد الفوهة كاملة ضمن إطار الصورة، حتى وجد الفوتوغرافي الصحفي موقعاً يبعد عن "بوابة الجحيم" مسافة كيلومترين اثنين، نجح فيه بإظهار امتداد الصحراء.

منظر من فيلم خيالي علمي

وفي حديث كلارك؛ مع موقع CNN بالعربية، قال إن أكثر ما أثار إعجابه هو "القيادة في الصحراء الشاسعة، بينما تتجول الإبل"، مضيفاً "بمجرد اقترابك من الفوهة، تشعر وكأنه منظر من فيلم خيال علمي، خاصة مع سماع أصوات احتراق الغاز، وتوهج اللونين الأصفر والبرتقالي".

وقد تظن أن المنطقة التي توجد فيها فوهة "Dervaza Gas Crater" خالية من الناس.. ولكن في الواقع، يعيش ويعمل سكان المنطقة بقرية قريبة تُوجد فيها الإبل أيضاَ، الأمر الذي كان مثيراً للاهتمام بالنسبة لكلارك.

يُشار إلى أن المصور الصحفي، الذي دخل مجال التصوير الفوتوغرافي منذ 30 عاماً، يستلهم أعماله من الأشخاص الذين يتقنون أعمالهم بحرفية مطلقة، ومن بينهم صيادو الأسماك أو العلماء، أو حتى مستكشفو الفضاء.