، وسط تكتم إعلامي .. "الحوثي" تبدأ محاكمة 65 امرأة من المعتقلات ،

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أكّدت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي بدأت، أمس الإثنين، وسط تكتم كبير محاكمة 65 امرأة من المعتقلات في العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر إن عدداً من محاكم صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بدأت جلسات محاكمة النساء المعتقلات بعد أكثر من عام على الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري والابتزاز لأسرهن.
وأضافت المصادر، بحسب "سكاي نيوز"، أن جلسات المحاكمة الشكلية بدأت وسط تكتم إعلامي، ومخالفة للإجراءات القانونية وغياب المنظمات الحقوقية، وأن بعض المعتقلات يحاكمن من دون محامٍ.
ويقبع أكثر من 120 امرأة في معتقلات المتمردين السرية بصنعاء، ويمارس بحقهن أبشع أنواع الابتزاز والاستغلال والانتهاكات النفسية والجسدية.
وكانت منظمات حقوقية قد كشفت قبل أشهر عن احتجاز المتمردين، عشرات النساء في سجون سرية في صنعاء تابعة لقيادات حوثية، ويتم استغلالهن لخدمة أهداف الميليشيات الانقلابية.. كما تم تلفيق تهم كيدية بعضها ممارسة أعمال لا أخلاقية.
وسط تكتم إعلامي .. "الحوثي" تبدأ محاكمة 65 امرأة من المعتقلاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30
أكّدت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي بدأت، أمس الإثنين، وسط تكتم كبير محاكمة 65 امرأة من المعتقلات في العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر إن عدداً من محاكم صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بدأت جلسات محاكمة النساء المعتقلات بعد أكثر من عام على الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري والابتزاز لأسرهن.
وأضافت المصادر، بحسب "سكاي نيوز"، أن جلسات المحاكمة الشكلية بدأت وسط تكتم إعلامي، ومخالفة للإجراءات القانونية وغياب المنظمات الحقوقية، وأن بعض المعتقلات يحاكمن من دون محامٍ.
ويقبع أكثر من 120 امرأة في معتقلات المتمردين السرية بصنعاء، ويمارس بحقهن أبشع أنواع الابتزاز والاستغلال والانتهاكات النفسية والجسدية.
وكانت منظمات حقوقية قد كشفت قبل أشهر عن احتجاز المتمردين، عشرات النساء في سجون سرية في صنعاء تابعة لقيادات حوثية، ويتم استغلالهن لخدمة أهداف الميليشيات الانقلابية.. كما تم تلفيق تهم كيدية بعضها ممارسة أعمال لا أخلاقية.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
11:17 AM
بعد أكثر من عام على الاعتقال والإخفاء القسري والابتزاز لأسرهن
أكّدت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي بدأت، أمس الإثنين، وسط تكتم كبير محاكمة 65 امرأة من المعتقلات في العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر إن عدداً من محاكم صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بدأت جلسات محاكمة النساء المعتقلات بعد أكثر من عام على الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري والابتزاز لأسرهن.
وأضافت المصادر، بحسب "سكاي نيوز"، أن جلسات المحاكمة الشكلية بدأت وسط تكتم إعلامي، ومخالفة للإجراءات القانونية وغياب المنظمات الحقوقية، وأن بعض المعتقلات يحاكمن من دون محامٍ.
ويقبع أكثر من 120 امرأة في معتقلات المتمردين السرية بصنعاء، ويمارس بحقهن أبشع أنواع الابتزاز والاستغلال والانتهاكات النفسية والجسدية.
وكانت منظمات حقوقية قد كشفت قبل أشهر عن احتجاز المتمردين، عشرات النساء في سجون سرية في صنعاء تابعة لقيادات حوثية، ويتم استغلالهن لخدمة أهداف الميليشيات الانقلابية.. كما تم تلفيق تهم كيدية بعضها ممارسة أعمال لا أخلاقية.
، وسط تكتم إعلامي .. "الحوثي" تبدأ محاكمة 65 امرأة من المعتقلات ،
المصدر : الخليج 365
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