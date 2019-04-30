، تبوك غدًا.. "فهد بن سلطان" يسلّم وحدات الدفعة الأولى من الإسكان التنموي ،

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يسلّم أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غدًا الأربعاء، عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان؛ وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتُمَثّل هذه الوحدات السكنية، الدفعة الأولى لمستفيدي الإسكان التنموي من مشروع "إسكان تبوك"، الذي تبلغ مساحته أكثر من 950 ألف متر مربع ويضم المشروع أراضيَ مجانية وأكثر من 900 فيلا جاهزة للتسليم ضمن مشروع سكني متكامل الخدمات، كما سيتم تسليم عدد من الوحدات السكنية وفّرها البرنامج عن طريق خيار الشراء المباشر من السوق بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي.
يُذكر أن وزارة الإسكان أعلنت من خلال برنامج "سكني"، عن إطلاق 7 مشاريع سكنية في منطقة تبوك، إضافة إلى توفير العديد من الخيارات السكنية لأهالي المنطقة، تشمل الأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة للحصول على خيار البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، بالحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح لمن يقل دخلهم عن 14 ألف ريال.
تبوك غدًا.. "فهد بن سلطان" يسلّم وحدات الدفعة الأولى من الإسكان التنموينواف الغضوري الخليج 365 2019-04-30
يسلّم أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غدًا الأربعاء، عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان؛ وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتُمَثّل هذه الوحدات السكنية، الدفعة الأولى لمستفيدي الإسكان التنموي من مشروع "إسكان تبوك"، الذي تبلغ مساحته أكثر من 950 ألف متر مربع ويضم المشروع أراضيَ مجانية وأكثر من 900 فيلا جاهزة للتسليم ضمن مشروع سكني متكامل الخدمات، كما سيتم تسليم عدد من الوحدات السكنية وفّرها البرنامج عن طريق خيار الشراء المباشر من السوق بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي.
يُذكر أن وزارة الإسكان أعلنت من خلال برنامج "سكني"، عن إطلاق 7 مشاريع سكنية في منطقة تبوك، إضافة إلى توفير العديد من الخيارات السكنية لأهالي المنطقة، تشمل الأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة للحصول على خيار البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، بالحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح لمن يقل دخلهم عن 14 ألف ريال.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
10:44 AM
بحضور وزير الإسكان.. مشروع على 950 ألف م2 ويضم أراضيَ و900 فيلا
يسلّم أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، غدًا الأربعاء، عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان؛ وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتُمَثّل هذه الوحدات السكنية، الدفعة الأولى لمستفيدي الإسكان التنموي من مشروع "إسكان تبوك"، الذي تبلغ مساحته أكثر من 950 ألف متر مربع ويضم المشروع أراضيَ مجانية وأكثر من 900 فيلا جاهزة للتسليم ضمن مشروع سكني متكامل الخدمات، كما سيتم تسليم عدد من الوحدات السكنية وفّرها البرنامج عن طريق خيار الشراء المباشر من السوق بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي.
يُذكر أن وزارة الإسكان أعلنت من خلال برنامج "سكني"، عن إطلاق 7 مشاريع سكنية في منطقة تبوك، إضافة إلى توفير العديد من الخيارات السكنية لأهالي المنطقة، تشمل الأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة للحصول على خيار البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، بالحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح لمن يقل دخلهم عن 14 ألف ريال.
، تبوك غدًا.. "فهد بن سلطان" يسلّم وحدات الدفعة الأولى من الإسكان التنموي ،
المصدر : الخليج 365
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