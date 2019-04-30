، "أمير تبوك" يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تناول عدداً من الموضوعات بمختلف المجالات الخدمية والتنموية

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في لقائه الأسبوعي، مساء أمس، المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، في القصر الحكومي.

ورحّب الأمير فهد بن سلطان؛ بالجميع، وتناول في حديثه للمواطنين عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية؛ داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، حفظهما الله.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة، حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.